Лавров призвал Запад к диалогу о безопасности "по понятиям": "пацан сказал - пацан сделал"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства по безопасности и данные РФ обещания в этой связи.

"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет", - сказал он.

"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - подчеркнул министр.