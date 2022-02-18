Лавров: РФ не готова обсуждать отдельно безопасность Украины, только всего региона

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва не намерена обсуждать гарантии безопасности отдельно Украины, как это предложил ее лидер Владимир Зеленский, смысл российской инициативы - обеспечение безопасности всех стран региона. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - подчеркнул министр.

Лавров, в частности, напомнил о недавних словах президента РФ Владимира Путина, заявившего, что обеспечение безопасности Украины за счет ее вступления в НАТО неприемлемо для Москвы "и будет прямым покушением на безопасность самой Российской Федерации". "Он добавил далее, что мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечения безопасности не только Украины, но всех стран этого нашего общего региона, включая и Российскую Федерацию. И поиск таких путей является частью нашей инициативы, которую мы обсуждаем с Соединенными Штатами, которая предполагает отнюдь не односторонние уступки Российской Федерации для обеспечения ее безопасности, а предполагает согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех", - пояснил глава МИД РФ.