Лавров: РФ готова содействовать урегулированию споров между Грецией и Турцией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия готова создавать условия для процесса урегулирования территориальных споров между Грецией и Турцией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы будем готовы <…> всячески создавать условия для процесса урегулирования", - указал он, отметив, что Россия выступает за урегулирование любых споров, в том числе между Грецией и Турцией, на основе международного права.

Лавров также обратил внимание на слова своего греческого коллеги, что "кто-то может попытаться воспользоваться тем обстоятельством, что сейчас все взоры обращены в другую сторону, имея в виду Украину".

"Тогда вам нужно высказать претензию вашим западным союзникам, потому что все взоры обращены именно на ту шумиху, которую они на пустом месте раздувают, наверное, в стремлении продвигать свои геополитические интересы", - обратился Лавров к греческому министру.

В свою очередь глава МИД Греции, комментируя вопрос о территориальных претензиях Анкары, отметил, что притязания Турции "являются предлогом для разного рода действий".

В четверг Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на греческие дипломатические источники сообщило, что МИД Греции выразил протест Турции из-за заявлений, ставящих под сомнение суверенитет Греции над островами в Эгейском море.