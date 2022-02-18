Постпред РФ заявил о реальном шансе договориться о сделке по иранскому атому в феврале

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вышли на финишную прямую и есть реальный шанс выйти на договоренность до конца февраля. Это подтвердил в пятницу корреспонденту ТАСС руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Венские переговоры вышли на финишную прямую, до конца февраля есть реальный шанс выйти на искомый по итогам многомесячной работы результат и договориться о восстановлении СВПД", - сказал Ульянов, комментируя ситуацию на переговорах.

Как особо подчеркнул российский постпред, стороны переговоров в Вене находятся "на весьма продвинутой стадии".

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери сообщал в Twitter, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Ульянов в ответ на это отмечал в Twitter, что настало время принимать окончательные решения на переговорах.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.