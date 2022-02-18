Патрушев рассказал о снижении числа экстремистских преступлений в УрФО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число экстремистских преступлений в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2021 году снизилось на 15%, но при этом в округе выросло количество преступлений террористической направленности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в пятницу на совещании по вопросам обеспечения безопасности в УрФО.

"В результате принятых мер в 2021 году в округе на 15% снижено количество преступлений экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

При этом, указал секретарь Совбеза, "в связи с увеличением в округе по итогам прошлого года почти на 20% количества преступлений террористической направленности региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям".

Патрушев отметил, что деятельность шести террористических ячеек пресечена на Урале за 2021 год, предотвращен въезд в страну десятков экстремистов. По его словам, в рамках проводимой работы в регионе "пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности". "Предотвращен въезд 48 иностранцев, являющихся членами экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), а также 12 приверженцев экстремистского движения "АУЕ" (запрещено в РФ - прим. ТАСС)", - сказал Патрушев.