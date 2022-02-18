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Патрушев: потоки мигрантов в Россию используются террористами для создания новых ячеек

По словам секретаря Совета безопасности, за последние три года не допущен въезд в страну более 2 тыс. иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Миграционные потоки в Россию активно используются террористами для переправки боевиков и создания новых ячеек, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в пятницу на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Уральском федеральном округе.

"Миграционные потоки активно задействуются международными террористическими и экстремистскими организациями для переправки своих членов и формирования новых ячеек", - сказал он.

По словам Патрушева, за последние три года не допущен въезд в страну более 2 тыс. иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности.

Секретарь СБ также обратил внимание, что значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка госграницы "формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию".

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Патрушев, Николай ПлатоновичКазахстанРоссия
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