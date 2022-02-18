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Встреча Путина и Лукашенко

Путин пожелал Белоруссии успешного проведения референдума по изменению конституции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал властям Белоруссии успешно провести референдум по новой редакции конституции, намеченный на 27 февраля.

На пресс-конференции в пятницу по итогам переговоров в Кремле с главой белорусского государства Александром Лукашенко российский лидер выразил своему визави признательность за то, что он откликнулся и приехал с визитом в Москву.

"Понимаю, что рабочий график президента сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия - предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко
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