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Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

Чем раньше, тем лучше, отметил президент РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с Донбассом, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - добавил он.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал президент РФ.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияКризис на УкраинеВстреча Путина и Лукашенко
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