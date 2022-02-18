Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с Донбассом, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - добавил он.

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал президент РФ.