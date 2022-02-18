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Кризис на Украине

В Ростовской области заявили о готовности принять жителей ДНР

Ростовская область готова принять жителей ДНР - депутат от региона Водолацкий.

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Путин заявил, что даже не обращал внимание на вбросы о датах "вторжения" РФ на Украину
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