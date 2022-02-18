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Путин рассказал, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России на Украину

Президент заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не обращал внимания на сообщения о датах якобы вторжения РФ на Украину.

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"Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много", - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос, как он "пережил вторжение" России на Украину, которое предрекалось на Западе.

"Постоянно реагировать на них (информационные вбросы - прим. ТАСС) - это себе дороже", - объяснил российский лидер представителям СМИ по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 

После встречи лидеры выступили с заявлениями для прессы и уже направились на выход из Екатерининского зала Первого корпуса Кремля, однако вернулись назад, чтобы ответить на несколько вопросов журналистов. Путин заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным. "Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше", - сказал он. "Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - указал президент.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин иногда с юмором относится к информации с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. По мнению представителя Кремля, невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию", поэтому президент иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли где-то точное время в часах, когда начнется война.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном "вторжении" России на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщало, что оно может начаться во вторник, 15 февраля. В опубликованном в газете Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Но и после наступления этих дат на Западе продолжают звучать утверждения о якобы имеющихся у Москвы планах вторжения на Украину.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия
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