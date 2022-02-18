Путин уверен, что санкции против России будут вводить в любом случае

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции Запада против России, так же как и в отношении Белоруссии, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода - он будет найден, потому что цель в другом, цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Белоруссии", - сказал российский лидер.

"В кредитно-финансовой сфере принимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве Москвы и Минска, Путин отметил, что развернута работа и по таким важным направлениям, как интеграция платежных систем, создание общего платежного пространства, гармонизация налогового, таможенного и трудового законодательства двух стран, объединение рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии.

"Подчеркну, что все наши совместные усилия по реализации экономической повестки Союзного государства в конечном итоге направлены на обеспечение экономического роста и на повышение уровня жизни наших граждан", - указал президент РФ.

По его словам, аналогичные задачи стоят и перед другими масштабными интеграционными проектами, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в рамках которого формируется "по-настоящему единый евразийский рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы". "Важно, что все государства - члены ЕАЭС ощущают реальную практическую отдачу от этих процессов", - добавил глава российского государства.

Нелегитимное давление

По его словам, санкционное давление "является абсолютно нелегитимным". "Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом [о возможных новых санкциях], заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", - подчеркнул Путин.

Политика санкций не нравится многим странам, они это терпят, но рано или поздно ситуация будет меняться, сказал президент РФ.

По его словам, многие страны мира сталкиваются с последствиями санкционных ограничений, "даже союзники Соединенных Штатов". "Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится", - сказал Путин.

"Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики", - подчеркнул российский лидер.

Импортозамещения в РФ

Задачи импортозамещения в России после 2014 года в целом выполнены, но многое еще предстоит сделать, сказал российский лидер.

"За предыдущие восемь лет много было в России сделано на этом направлении, это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом можно сказать, на 90 с лишним процентов задачи, которые мы перед собой ставили и формулировали, решены", - сказал российский лидер, отметив, однако, что "еще многое предстоит сделать" в этой сфере, что необходимо для повышения уровня экономического суверенитета.

Национальные интересы

Президент РФ заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным. "Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше", - сказал глава российского государства.

"Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - указал Путин.