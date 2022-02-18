Мезенцев: Белоруссия и РФ подтвердили стремление к единой оборонной политике

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Развитие военно-политической ситуации в мире подтверждает правильность принятия обновленной военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России. Об этом заявил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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"Учения "Союзная решимость", которые завершаются в ближайшие дни, показывают обоснованность принятия обновленной военной доктрины, которая четко отражает реалии сегодняшнего дня", - отметил Мезенцев.

По его словам, на недавней совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России в Москве в докладе министра обороны Белоруссии Виктора Хренина прозвучали оценки, которые "по сути делают единой позицию оборонных ведомств и с учетом осложнения военно-политической обстановки в регионе Восточной Европы и с учетом того давления, которое несправедливо оказывается на нас".

"Очевидно, те заявления, которые делают президенты России и Беларуси в отношении упрочнения взаимодействия вооруженных сил, подтверждение эффективности единой системы ПВО, готовности военнослужащих вооруженных сил Беларуси к получению новых профессиональных знаний и взаимодействие с россиянами - ответный шаг единой оборонной политики Союзного государства", - заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России.

Новую военную доктрину Союзного государства утвердили на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября минувшего года. Документ предполагает повышение уровня согласованности оборонной политики двух государств, своевременной адаптации задач министерств обороны Белоруссии и РФ с учетом изменения военно-политической обстановки в регионе.