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Кризис на Украине
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Пескову неизвестно об эвакуации жителей Донбасса в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что власти республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию, после этого глава ЛНР Леонид Пасечник также призвал в жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о происходящем в данный момент в Донецкой народной республике (ДНР).

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Ранее в пятницу глава провозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что ее власти организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. После этого заявления глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также призвал в жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

"Я не знаю, что там сейчас происходит", - сказал Песков, отвечая на вопросы по поводу этих заявлений.

В ответ на вопрос, согласованы ли такие действия с Москвой, Песков повторил: "Я не знаю, я не обладаю этой информацией". Пресс-секретарю президента РФ также неизвестно, между кем на эту тему велись контакты.

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