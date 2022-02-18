Пескову неизвестно об эвакуации жителей Донбасса в Россию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о происходящем в данный момент в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в пятницу глава провозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что ее власти организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. После этого заявления глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также призвал в жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

"Я не знаю, что там сейчас происходит", - сказал Песков, отвечая на вопросы по поводу этих заявлений.

В ответ на вопрос, согласованы ли такие действия с Москвой, Песков повторил: "Я не знаю, я не обладаю этой информацией". Пресс-секретарю президента РФ также неизвестно, между кем на эту тему велись контакты.