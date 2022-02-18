Минск и Москва представят в 2022 году отчет о первом этапе работы по союзным программам

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Правительства Белоруссии и России представят в этом году Совету министров Союзного государства отчет о первом этапе работы над реализацией 28 союзных программ. Об этом заявил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"В этом году правительства Беларуси и России должны представить Совету министров Союзного государства отчет о первом этапе работы (по союзным программам - прим. ТАСС). Полагаем, что вскоре будет определена дата заседания Совета министров, [премьер-министр РФ] Михаил Мишустин примет отчеты. Убежден, что они будут успешны и последовательны", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что взаимодействие республиканских и федеральных ведомств двух государств "очень плотное, содержательно и партнерское, действительно, на основе стремления к поиску взаимоприемлемых решений". "Тон этого разговора очень профессиональный", - добавил госсекретарь.

Мезенцев призвал сделать "все возможное, чтобы Союзное государство Белоруссии и России, новый этап интеграционной работы были такими, чтобы миллионы россиян и белорусов почувствовали, что мы все работаем во благо людей".

4 ноября 2021 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства утвердили 28 союзных программ. Союзные программы направлены на унификацию законодательств двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.