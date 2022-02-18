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Кризис на Украине
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Слуцкий заявил, что фейки о "вторжении" РФ на Украину были ширмой для поставок оружия

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, речь идет о "наглой и циничной комбинации для прикрытия вопиющего нарушения украинскими властями минских соглашений"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нагнетание антироссийской истерии и фейки о "вторжении" РФ были ширмой для поставок оружия Киеву, а также циничным прикрытием для нарушения Украиной минских соглашений. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нагнетание антироссийской истерии, фейки о "вторжении" РФ - все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников", - констатировал депутат.

По его словам, речь идет о "наглой и циничной комбинации для прикрытия вопиющего нарушения украинскими властями минских соглашений".

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