Слуцкий заявил, что фейки о "вторжении" РФ на Украину были ширмой для поставок оружия

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нагнетание антироссийской истерии и фейки о "вторжении" РФ были ширмой для поставок оружия Киеву, а также циничным прикрытием для нарушения Украиной минских соглашений. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нагнетание антироссийской истерии, фейки о "вторжении" РФ - все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников", - констатировал депутат.

По его словам, речь идет о "наглой и циничной комбинации для прикрытия вопиющего нарушения украинскими властями минских соглашений".