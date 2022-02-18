В Совфеде назвали решение о выдаче Франчетти Украине чисто политическим

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Решение городского суда Праги выдать Украине россиянина Александра Франчетти из-за обвинений в том, что он состоял в самообороне Крыма в 2014 году, политическое, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"В данном случае чисто политическое решение. Они, в принципе, дают возможность Украине устроить над ним судилище", - сказал Цеков ТАСС.

"Думаю, еще долгие годы Чехия будет в числе недружественных России стран. Думаю, по отношению к Чехии надо тотальные ввести санкции", - добавил сенатор.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в аэропорту из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин была задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина РФ, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения "Самообороны Крыма" в Севастополе в 2014 году. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.

Городской суд Праги в пятницу постановил, что не видит препятствий для выдачи киевским властям гражданина РФ Александра Франчетти.