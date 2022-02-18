Правчас с Решетниковым в Думе могут отменить

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительственный час с участием министра экономического развития Максима Решетникова в марте может быть отменен, вместо него депутаты могут заслушать доклад гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Это следует из проекта постановления о внесении изменений в план проведения правительственных часов в весеннюю сессию.

Документ в пятницу внес на рассмотрение депутатов комитет Госдумы по контролю, текст размещен в думской электронной базе.

Согласно действующему плану правчасов, на 23 марта запланировано выступление Решетникова с докладом о мерах по повышению темпов экономического роста и инвестиционной активности на период до 2024 года. При этом на 20 апреля в Госдуме запланирован доклад Рогозина, который расскажет депутатам о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли.

Комитет Госдумы во внесенном проекте постановления предлагает признать утратившим силу пункт о проведении правчаса с Решетниковым, а также изменить дату правчаса с участием Рогозина с 20 апреля на 23 марта. Предполагается, что депутаты рассмотрят проект постановления на пленарном заседании во вторник, 22 февраля.