Власти Крыма готовы оказать республикам Донбасса любую помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма готовы оказать Донецкой и Луганской народным республикам любую помощь, заявил журналистам председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"Не хочется окончательно терять надежду на возможность мирного урегулирования этого конфликта, но уверен, у нас достаточно решимости, чтобы встать на защиту регионов, отказавшихся признавать результаты государственного переворота и нацистско-бандеровский киевский режим. Мы с напряжением и тревогой следим за развитием событий и готовы оказать братским народным республикам любую помощь", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента заявил, что "поджигатели войны, несколько раз уже объявлявшие о ее начале, решили обострить до предела ситуацию вокруг народных республик и таким образом втянуть в конфликт Россию". По его словам, эвакуация мирных жителей Донбасса "видится своевременной и вполне оправданной".

Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии, распространенном его пресс-службой, призвал Киев "образумиться и заняться повышением качества жизни в своей стране".

В своем Telegram-канале он также выразил поддержку Донбассу и уверенность в том, Россия не бросит сограждан и соотечественников в беде, а безопасность мирных людей будет обеспечена. "Уверен, что руководство нашей страны примет все необходимые в данной ситуации решения. А поджигатели войны не уйдут от ответственности", - написал он.

Обострение ситуации

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась в четверг. В Донецке и Луганске сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке Киевом наступления, при этом украинская сторона утверждает, что не готовит наступательных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию "очень и очень опасной".

В пятницу власти ДНР и ЛНР объявили об организации выезда мирных жителей республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей, а также направил в регион врио главы МЧС Александра Чуприяна.