Лавров и Макей обсудили ход реализации задач по интеграционным решениям Высшего госсовета

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудили в пятницу по телефону реализацию задач по дипломатическому сопровождению выполнения интеграционных решений Высшего государственного совета Союзного государства.

"Министры рассмотрели ход реализации задач по дипломатическому сопровождению выполнения интеграционных решений Высшего государственного совета Союзного государства. Состоялся обмен мнениями об обсуждении российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве также сообщили, что министры обсудили актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия во внешнеполитической сфере, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых в тот же день в ходе переговоров в Москве президента РФ Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.