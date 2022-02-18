Россия осудила решение Нидерландов о поставке наступательных вооружений Киеву

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Решение Нидерландов о поставке наступательных вооружений Украине является близорукой политикой и ведет к эскалации напряженности. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Накачка Украины наступательными вооружениями, к которым, безусловно, относятся и снайперские винтовки, является близорукой политикой, - отметил он. - Это ведет лишь к дальнейшей эскалации напряженности и противоречит заявлениям Запада о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта".

Ранее в пятницу кабинет министров Нидерландов заявил, что решил одобрить запрос Украины об оказании военной помощи. Голландские власти планируют поставить 100 снайперских винтовок с боеприпасами, 3 тыс. шлемов, 2 тыс. бронежилетов, а также радары и роботы для поиска мин. Голландские власти также особо подчеркнули, что Нидерланды не намерены направлять своих военных на Украину и что поставки будут осуществляться в соответствии с правилами ЕС по экспорту вооружений.

Касаясь наступательного вооружения, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что оно поставляется с целью самообороны. "Никто и представить себе не может, что Украина нападет на Россию, - заметил министр. - Они опасаются вторжения".

За несколько дней до этого Шульгин дал интервью новостной программе Nieuwsuur ("Час новостей"), в котором он предостерегал голландцев от такого шага и призывал к ответственному поведению и сдержанности. Он особо отмечал, что поставки вооружений подстегивают киевские власти к агрессивным действиям. Однако российские призывы остались неуслышанными голландской стороной.