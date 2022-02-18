Захарова: Москва рассчитывает, что переговоры по гарантиям безопасности продолжатся

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продолжение переговоров по гарантиям безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

"Военно-политическая обстановка в Европе продолжает деградировать. На исправление этой ситуации и направлены российские предложения по гарантиям безопасности, четкий ответ на которые мы от альянса так и не получили", - указала дипломат.

"Рассчитываем, что переговоры по ним продолжатся. Будем настаивать на прекращении НАТО провокационной политики расширения, отказе от размещения угрожающих нам ударных вооружений вблизи наших границ, возвращении конфигурации сил альянса на позиции 1997 года", - добавила Захарова.

Захарова заявила, что военные потенциалы Североатлантического альянса вблизи российских границ в перспективе будут только нарастать.

"Судя по тому, что детальные планы новых натовских многонациональных батальонных групп на "восточном фланге" будут разработаны только к следующей, майской встрече минобороны стран блока, военные потенциалы НАТО вблизи российских границ в перспективе будут только нарастать", - отметила дипломат.