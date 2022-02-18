В Госдуме не исключают, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в марте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пока не располагают точной информацией о том, когда президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, не исключив, что это может произойти в марте.

"До нас информацию не доводили. Анализируя то, что президент проводит совещания, тема эта обсуждается, полагаю, что послание будет ранней весной, не исключаю, что даже в марте", - сказал депутат.

Как отметил в свою очередь источник ТАСС в парламенте, "все идет к тому, что послание будет в марте".