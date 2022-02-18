В ГД заявили, что другие регионы России должны готовиться к приему беженцев из ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Другие субъекты РФ должны быть подключены к приему беженцев с Донбасса вместе с Ростовской областью, при этом развозить людей будет оптимальнее по железной дороге, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Учитывая, что количество беженцев будет более 100 тыс., нужно подключать и другие субъекты - Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Воронежскую области. Там тоже должны создаваться сейчас такие же оперативные штабы", - сказал Водолацкий ТАСС в пятницу.

Он также выразил уверенность, что к работе должна подключиться и железная дорога, потому что осуществить перевозку всех беженцев будет затруднительно, как показывает опыт 2014 года.

Депутат сообщил, что первые 45 автобусов с жителями из Донбасса приближаются к Ростовской области.

"Первые 45 автобусов уже приближаются к Ростовской области. Мы ждем, будем размещать людей, кормить", - сказал Водолацкий.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.