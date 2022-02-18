В Госдуме заявили, что деньги беженцам с Донбасса могут перечислить на карту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Деньги беженцам из Донецкой и Луганской народных республик могут быть перечислены на карту, а при ее отсутствии специально будет открыт счет. Такое мнение ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Вышло распоряжение президента РФ. Правительство должно сейчас определить механизм и спустить его на территорию не только Ростовской области. Деньги выдавались в прошлый раз на карточки, а кто не имел возможности, им открывали эти карточки, перечисляли деньги. Больших проблем не было", - сказал Водолацкий.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.