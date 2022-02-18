Захарова назвала геноцидом отношение Киева к Донбассу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Отношение Киева к населению Донбасса является геноцидом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Теперь западные партнеры позволяют себе усомниться, как Псаки, и, к сожалению, многие другие, даже главы государств, в том, что ситуация там не является той, о которой мы говорим: что там нет массовых захоронений или это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный, - сказала дипломат. - <...> Если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население, когда люди не знают, что такое мирная жизнь вообще, когда для них звук падающего снаряда является чем-то абсолютно нормальным. Когда человек, который возглавляет государство, претендующее на распространение суверенитета и над этими территориями, называет население особями. Когда он предлагает им собрать чемодан и, если они разделяют культуру другой страны, которая вот недавно с тобой была единым государством, отправиться к ним, за границу и больше не считать себя гражданами этого государства, как это по-другому назвать?"

Захарова подчеркнула, что обострение в Донбассе имеет место с 2014 года. "Не надо быть заложниками вот этой навязываемой Западом англосаксонской мысли относительно того, что именно сейчас что-то начало происходить. Это не правда. Там кладбища детские в центре Европы появились не за два месяца", - добавила она.