Поклонская заявила, что не верит в начало боевых действий между Россией и Украиной

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила в пятницу ТАСС, что не верит в возможность начала военных действий между Россией и Украиной, отметив, что это паническая информационная кампания.

"Мое личное мнение заключается в том, что развернулась информационная паническая история по поводу военного конфликта. Мое личное мнение - я верю в то, что - и я так думаю - никаких военных действий не будет ни с одной, ни с другой стороны. Это паническая информационная история, это очень негативный фактор", - сказала она.

Поклонская отметила, что не поддерживает эту информационную составляющую, которая сейчас муссируется в медиапространстве. "Очень хотелось бы, чтобы все наладилось. И думаю, что такие панические информационные моменты - они пройдут скоро. И уверена, что ни одна из сторон нападать на другую не собирается. И не будет. Все в рамках деловых переговоров и всего остального", - отметила она.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.