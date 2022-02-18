Захарова: РФ в письменной реакции США подчеркнула отсутствие намерения нападать на Украину

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская письменная реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США по гарантиям безопасности подчеркивает, что Россия не имела и не имеет намерений нападения на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

Дипломат рассказала, что накануне, после публикации письменной реакции, к ней поступила просьба от журналиста из СМИ-иноагента, который попросил прокомментировать информацию британского Минобороны о том, что РФ якобы планирует напасть на Украину.

"Что самое удивительное, звонок этот раздается в 19:30 по Москве. Ровно за полтора часа до этого мы публикуем наш ответ на американские ответные предложения по вопросу гарантий безопасности. Первая страница этого текста, написано: "Украина". И дальше: "Россия не имела намерений и не имеет намерений осуществлять агрессивные действия, нападения в отношении этой страны", - сказала Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.