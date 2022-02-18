Кадыров назначил руководителем своего секретариата директора клуба "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем своего секретариата директора республиканского спортивного клуба "Ахмат" Валида Эдилова, а его заместителем свою дочь Хутмат Кадырову. Об этом он сообщил на совещании в Грозном.

"Валид Эдилов давно плодотворно трудится в команде первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ему свойственны высокая принципиальность и требовательность при решении служебных задач. Я уверен, что он будет полезен на новом месте", - сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, Хутмат Кадырова в новой должности будет курировать работу реабилитационных центров. "Все мы знаем, что после перенесенного ковида для человека играет огромную роль восстановительный процесс. И если его не начать своевременно, то последствия, вызванные коронавирусной инфекцией, могут активировать сопутствующие заболевания. Поэтому работа реабилитационных центров очень необходима и актуальна сегодня", - сказал глава региона.

Ранее должность руководителя секретариата занимал российский боец смешанных единоборств и боксер Абдул-Керим Эдилов. В среду Кадыров представил его как нового вице-премьера правительства, который будет курировать молодежную политику и спорт, а также обеспечивать контроль за расходованием бюджетных средств.