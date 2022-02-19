{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Володин: Россия защитит своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР при угрозе их жизни

При этом Россия не хочет войны, подчеркнул спикер Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия не хочет войны, но она готова встать на защиту граждан РФ и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках, если возникнет угроза их жизни. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин", - написал Володин.

"Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту", - добавил спикер.

Провокация войны

Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. Без поддержки извне глава Украины вряд ли бы решился на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы, считает председатель Думы.

"Зеленский провоцирует начало большой войны", - написал Володин. Он подчеркнул, что информация, поступающая из Донецкой и Луганской народных республик, "очень тревожная". "Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса", - добавил спикер Госдумы.

"Без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли бы решился на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы", - подчеркнул Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
В МИД РФ заявили, что Россия считает кричащим нарушением задержку виз США дипломатам в ООН
Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что США как страна, принимающая у себя штаб-квартиру ООН, взяли на себя "очень ясные, четкие письменные обязательства" о том, как взаимодействовать со всемирной организацией
Читать полностью