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Кризис на Украине

МИД Чехии выразил поддержку Украине в условиях обострения ситуации в Донбассе

Внешнеполитическое ведомство считает виновной в происходящем Россию

ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии на своей странице в Twitter в пятницу вечером выразило поддержку Украине в условиях обострения ситуации в Донбассе и выступило с утверждениями, что в этом виновата Россия.

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"МИД Чехии осуждает провокации России на территории Украины и призывает Россию перестать накалять ситуацию [на востоке Украины] и распространять дезинформацию о происходящих [событиях] в Донбассе. Мы поддерживаем Украину", - отметило внешнеполитическое ведомство.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в четверг, что МИД предпринимает меры для усиления безопасности граждан республики на Украине. В случае дальнейшей эскалации напряженности на российско-украинской границе они будут вывезены за пределы Украины. Прага также рассматривает варианты оказания гуманитарной помощи киевским властям.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.

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