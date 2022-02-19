Генсек НАТО заявил о "наибольшей концентрации войск в Европе с окончания холодной войны"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией на границе России и Украины, заявив, что в настоящее время в Европе наблюдается "наибольшая концентрация войск со времен окончания холодной войны".

"Мы имеем дело с очень сложной ситуацией для европейской безопасности. Это связано с размещением войск на границе с Украиной, а также агрессивной риторикой", - отметил Столтенберг в пятницу вечером в интервью телеканалу ZDF. При этом он подчеркнул, что нарушены основные принципы европейской безопасности. "Не может быть никаких сомнений в том, что сейчас мы наблюдаем наибольшую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания холодной войны", - утверждал генсек НАТО, настаивая на том, что это "гораздо больше, чем маневры".

Он также заявил, что на текущий момент не видно никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, наоборот, происходит наращивание численности российских войск. При таком положении дел, по мнению Столтенберга, "Россия, безусловно, в состоянии напасть без какого-либо предупреждения". "Они могут начать атаку в любой момент и без предупреждения. Это точно, мы это знаем", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Тем не менее он вновь выступил за использование всех дипломатических средств для разрешения кризиса, а также призвал Россию к конкретным действиям, направленным на снижение напряженности на границе с Украиной.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начнут движение в свои воинские гарнизоны. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.