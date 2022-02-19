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Кризис на Украине

Байден и лидеры стран-союзников США заявили о готовности к дипломатии по Украине

Западная коалиция намерена обеспечить готовность к скоординированным действиям в случае военного конфликта на Донбассе
© Юрий Михайленко/ТАСС, архив

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и лидеры ряда стран-союзников Вашингтона в телефонном разговоре в пятницу отметили настрой на продолжение дипломатического взаимодействия с целью снижения напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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"Они пообещали продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности, обеспечивая при этом готовность к скоординированным действиям, чтобы Россия незамедлительно понесла экономические издержки, если выберет конфликт. Лидеры также обсудили меры по обеспечению обороны и безопасности на восточном фланге НАТО", - отмечается в сообщении.

В разговоре приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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СШАКризис на УкраинеБайден, Джо
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