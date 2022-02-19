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Кризис на Украине

Премьер Британии пообещал призвать Запад к солидарности из-за ситуации вокруг Украины

Борис Джонсон считает, что возникшую напряженность можно урегулировать с дипломатическим путем
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призовет западные страны к солидарности в свете ситуации на границе России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы британского правительства, распространенном в субботу в преддверии его участия на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность", - заявил Джонсон, высказавшись за дипломатическое разрешение возникшей напряженности. "Союзникам нужно единогласно заявить президенту [России Владимиру] Путину, о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России на Украину. Дипломатия все еще может возобладать", - отметили на Даунинг-стрит.

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, который может опустошить Украину, Россию и всю остальную Европу", - добавил Джонсон.

В канцелярии британского премьера обратили внимание на то, что год назад на конференции в Мюнхене политик предупредил, что действия таких стран, как Россия, должны быть встречены "непоколебимой глыбой трансатлантической солидарности". "Спустя ровно род премьер-министр повторит эту мысль как в речи на конференции, так и во время встреч с мировыми лидерами", - отметили на Даунинг-стрит.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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