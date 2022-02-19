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Кризис на Украине
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Слуцкий считает, что Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, для жителей ДНР и ЛНР президент США "кажется персонажем из Зазеркалья"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден представил в своем выступлении абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины, для жителей ДНР и ЛНР он кажется персонажем из Зазеркалья. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины", - написал Слуцкий, приведя в пример слова главы американской администрации о якобы готовности РФ вторгнуться на Украину. "Все это очень далеко от реалий Донбасса, где сегодня идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, где звучат взрывы, где экстренно эвакуируют мирных жителей - стариков, женщин и детей", - добавил он.

"Для этих граждан американский президент, рассуждающий о "злодейке-России", той самой России, которая сегодня принимает и спасает мирное население ЛНР и ДНР, должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья", - добавил Слуцкий.

Глава комитета констатировал, что "вся эта американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик", которым Россия окажет поддержку, что является "неудобной правдой для Вашингтона".

Слуцкий напомнил, что "Россия всегда первая призывала к выполнению минских соглашений, альтернативы которым нет". "Но мы не можем позволить киевскому режиму при покровительстве его западных кураторов продолжать истреблять русскоговорящее население Донбасса, большинство из которого - наши сограждане", - заключил он.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеБайден, ДжоСлуцкий, Леонид Эдуардович
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