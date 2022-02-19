Глава комитета СФ Карасин намерен встретиться с Абашидзе в марте в Праге

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в пятницу журналистам, что намерен встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе в марте в Праге. Карасин в ООН принимал участие в парламентских слушаниях.

"Мы планируем такой контакт, это зависит от [ситуации с] пандемией, мы встречались в Праге, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Если будет нормальная [ситуация], то <...> в принципе есть планы на вторую половину марта".