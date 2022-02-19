Антонов назвал заявления США о "вторжении" на Украину витком дезинформационной кампании

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Утверждения властей США об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины нельзя воспринять иначе, кроме как попытку оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналистов о звучащих в США утверждениях о якобы готовящемся нападении на Украину.

"Прежде всего, хотел бы обратить внимание на неоднократные заявления руководства России об отсутствии у нас каких-либо планов агрессии против братского украинского народа", - отметил дипломат, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook. "Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - подчеркнул он.

"Тем не менее в Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР, - подчеркнул Антонов. - Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину".

"Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками", - заключил посол.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.