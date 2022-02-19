{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Антонов назвал заявления США о "вторжении" на Украину витком дезинформационной кампании

Путем обвинений в эскалации Вашингтон пытается обесценить предложения Москвы по безопасности, считает российский посол
Посол РФ в США Анатолий Антонов AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Утверждения властей США об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины нельзя воспринять иначе, кроме как попытку оказать давление на Москву и обесценить ее предложения в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналистов о звучащих в США утверждениях о якобы готовящемся нападении на Украину.

На эту тему
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности. Полный текст
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности.

"Прежде всего, хотел бы обратить внимание на неоднократные заявления руководства России об отсутствии у нас каких-либо планов агрессии против братского украинского народа", - отметил дипломат, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook. "Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - подчеркнул он.

"Тем не менее в Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР, - подчеркнул Антонов. - Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения" на Украину".

"Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками", - заключил посол.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Посольство РФ отвергло утверждения США о причастности России к кибератакам на Украине
В дипведомстве назвали высказывания зампомощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер "откровенно антироссийскими"
Читать полностью