Косачев заявил, что США и их союзники, поощряя агрессию Киева, предают миллионы людей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. США и их союзники поощряют силовую операцию со стороны Киева против республик Донбасса, и тем самым предают собственные идеалы и надежды миллионов людей на мир, написал на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что на фоне массового исхода людей из Донбасса в Россию в результате интенсивных перестрелок на линии соприкосновения, взрывов и других провокаций, президент США Джо Байден обвинил в нарушении прекращения огня исключительно ДНР и ЛНР и заявил, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет, а МИД Германии и Франции заявили, что не видят причин для обвинений в адрес Киева в подготовке нападения.

"Момент критический, когда каждое заявление может стать судьбоносным. Сказанное сейчас - это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного - чтобы они предотвратили войну. И это предательство пресловутых западных идеалов и либеральных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры (достаточно вспомнить риторику времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии). А еще это - прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно", - написал Косачев.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой народной республике и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако ранения получила жительница ДНР. Обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. В субботу они подписали указы о всеобщей мобилизации.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.