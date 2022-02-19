Губернатора Калужской области Шапшу переизбрали секретарем реготделения "Единой России"

КАЛУГА, 19 февраля. /ТАСС/. Делегаты конференции Калужского отделения "Единой России" переизбрали на должность секретаря реготделения губернатора Владислава Шапшу. За него отдано 49 из 50 голосов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областной партийной организации.

"Секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" переизбран Владислав Шапша. В поддержку отдали голоса 49 из 50 делегатов конференции. Срок его полномочий на этой должности - пять лет", - сказали в пресс-службе.

Выборы проходили путем тайного голосования, вторым кандидатом был депутат Законодательного собрания Калужской области Олег Комиссар. Шапша занимает пост секретаря с июня 2020 года.

Шапша был назначен врио губернатора Калужской области 13 февраля, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года. Выдвинутый реготделением "Единой России" Шапша победил на выборах главы региона, прошедших с 11 по 13 сентября 2020, набрал 71,2% голосов избирателей.