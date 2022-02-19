МИД: слова канцлера ФРГ о смехотворности заявлений по геноциду в Донбассе неприемлемы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего смешными заявления о геноциде в Донбассе, неприемлемы, не немецкому руководству смеяться над этими вопросами с учетом исторического опыта Германии. Об этом заявили в субботу ТАСС в МИД РФ.

"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - прокомментировали в МИД РФ слова немецкого канцлера.