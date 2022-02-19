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Кризис на Украине

МИД: слова канцлера ФРГ о смехотворности заявлений по геноциду в Донбассе неприемлемы

В МИД РФ заявили, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида с учетом исторического опыта страны

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего смешными заявления о геноциде в Донбассе, неприемлемы, не немецкому руководству смеяться над этими вопросами с учетом исторического опыта Германии. Об этом заявили в субботу ТАСС в МИД РФ.

"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - прокомментировали в МИД РФ слова немецкого канцлера.

Теги
УкраинаГерманияРоссияКризис на УкраинеШольц, Олаф
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