СК возбудил дело по факту обстрела Ростовской области с территории Украины

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований", - сообщили в СК.

Следствие считает, что 19 февраля в период с 05:00 до 06:00 мск неустановленные лица с территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. Жертв среди мирного населения нет, после разминирования территории следственная группа приступила к осмотру места происшествия, который в настоящее время продолжается. По факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около 4 утра мск снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Взрыв произошел в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Эта станица находится практически у границы с ЛНР.