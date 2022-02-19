Эксперт: развитие ситуации в Донбассе зависит от исхода борьбы в США и команды Киеву

"Там, где решается будущее Донбасса и Украины - а это Вашингтон, там идет борьба разных групп, у которых разный взгляд на дальнейшее развитие событий. Поэтому возникла ситуация неопределенности, отсюда достаточно противоречивые высказывания президента США Джо Байдена", - сказал эксперт.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие ситуации в Донбассе зависит от решений Вашингтона, где наблюдается расхождение во взглядах, которые затем представят властям Украины. Такое мнение в субботу высказал корреспонденту ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, в США есть группа, которая считает, что надо оставить ситуацию в покое, продолжать препятствовать выполнению минских соглашений, но не обострять обстановку до предела, опасаясь, что Россия тогда полностью встанет на сторону Китая, а для США это будет борьба на два фронта. "А есть другая группа, которая сейчас на отдельных этапах этой борьбы побеждает, - группа, сосредоточенная в Госдепе во главе с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном, которая считает, что сначала надо разобраться с Россией, создать ей долгосрочные проблемы на Украине, в том числе в финансовом и военно-политическом плане, отвлечь Россию, а самим заняться Китаем", - отметил Жарихин.

Эта борьба идет в настоящее время, а от ее исхода зависит прогноз развития событий, считает он. "Нападет ли киевская власть на Донбасс? Тут, что называется, 50 на 50 и даже, наверное, 70 на 30", - считает он. При этом эксперт подчеркнул, что если такое случится, это "вызовет соответствующие действия России со всеми вытекающими последствиями".

Вместе с тем Жарихин не исключил вариант, при котором победит, условно говоря, "партия мира". "Это прагматики в Вашингтоне, которые считают, что такой сценарий приведет к окончательному объединению Москвы и Пекина и это им повредит в дальнейшей борьбе с Китаем", - заключил он.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с нарастающей угрозой боевых действий.