ФСБ зафиксировала попадание боеприпасов на территорию РФ вблизи границы с Украиной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Погрануправление ФСБ России по Ростовской области зафиксировало попадание боеприпасов на территорию России вблизи с границей с Украиной. Один из снарядов взорвался в 2 км от границы, второй разрушил хозяйственную постройку, сообщили журналистам в управлении.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района", - сообщили в управлении, уточнив, что жертв и пострадавших нет.

Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.