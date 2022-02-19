Эксперт: ситуация в Донбассе может повлиять на позицию США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Список вопросов по гарантиям безопасности, которые Соединенные Штаты со своей стороны готовы обсуждать с РФ, может несколько расшириться или значительно сузиться в зависимости от развития ситуации в Донбассе. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Каких-то принципиально иных позиций [по гарантиям безопасности] в ближайшем будущем не будет. При этом, конечно, на американскую позицию может повлиять ситуация в Донбассе в зависимости от того, как она будет развиваться. Американские предложения могут несколько расшириться или, наоборот, значительно сузиться", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, по словам Кортунова, Вашингтон в ближайшем будущем вряд ли согласится предоставить Москве больше того, что США уже изложили в своей реакции на российскую инициативу. Однако в рамках этих ответов есть "определенный простор для компромисса по целому ряду конкретных вопросов европейской безопасности", считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что американская администрация использует украинский кризис для того, чтобы "укрепить свое лидерство в трансатлантическом альянсе и противостоять попыткам европейских стран ввести свою автономную линию в отношениях с Москвой". "Конечно, если кризис не будет разрешен, то такое давление США на своих союзников будет усиливаться", - добавил эксперт.

Деэскалация в одном сменяется эскалацией в другом

Кортунов также отметил, что если информационная кампания Запада вокруг обстановки на российско-украинской границе пошла на спад, то теперь эпицентр кризиса переместился в Донбасс, "где происходит эскалация, причем настолько серьезная, что уже руководство ДНР и ЛНР объявляет об общей мобилизации и эвакуации населения в Ростовскую область". "К сожалению, деэскалация в одной точке сопровождается эскалацией в другой. И это, конечно, вызывает опасения", - поделился своими оценками эксперт.

По словам специалиста, в случае признания Россией ДНР и ЛНР, Запад будет расценивать это как проявление некой скрытой агрессии и назовет поводом для введения санкций против Москвы. "Но поскольку в этом случае все-таки речи о полномасштабной российско-украинской войне, конечно, не зайдет, то Вашингтону будет гораздо труднее убедить своих союзников в том, чтобы пустить в ход полноценную санкционную машину против российского энергетического и финансового сектора", - сказал он.

Кортунов считает, что в этом случае между западными союзниками пойдет "определенная торговля" относительно того, насколько сильным должно быть санкционное давление на Россию, учитывая то, что полномасштабной войны нет.

О ситуации вокруг Украины

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей с Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.