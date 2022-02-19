Захарова назвала Зеленского "бездушным циником"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "бездушным циником", комментируя его слова о том, что жители Донбасса сами инициируют обстрелы.

"Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае, - написала она в своем Telegram-канале в субботу. - Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы".

Захарова добавила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы, "которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил". "Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей - граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи", - заключила дипломат.