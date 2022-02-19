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Кризис на Украине
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Захарова назвала Зеленского "бездушным циником"

Официальный представитель МИД РФ добавила, что СММ ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы, "которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "бездушным циником", комментируя его слова о том, что жители Донбасса сами инициируют обстрелы.

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"Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае, - написала она в своем Telegram-канале в субботу. - Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы".

Захарова добавила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы, "которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил". "Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей - граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи", - заключила дипломат.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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