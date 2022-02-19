Россия направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе из-за слов Шольца

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия передаст Германии по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал смехотворными заявления о геноциде в регионе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о "смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе" в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии", - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не может публиковать эти материалы, которые также были направлены в Вашингтон, поскольку "любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент". "Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все", - добавила дипломат.

Она также предложила немецким коллегам, пока в их адрес по дипломатическим каналам "готовится депеша", изучить данные по этой теме в открытых источниках, сопроводив свое сообщение соответствующими ссылками на сайты МИД России и Следственного комитета РФ.

В субботу Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными". Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.