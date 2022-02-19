Володин: ситуация с ДНР и ЛНР будет обсуждаться на ближайшем заседании Госдумы 22 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на своем ближайшем пленарном заседании, намеченном на 22 февраля, обсудит ситуацию, связанную с обострением в Донбассе и реакцией Запада. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны", - констатировал политик, заметив, что никто из участников Мюнхенской конференции по безопасности не озаботился данным вопросом.

При этом, продолжил он, Запад грозит санкциями, "если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР". "На ближайшем заседании Государственной думы обсудим эти вопросы", - добавил Володин.

Санкции Запада

Санкции Запада никого не пугают в России, они лишь создают проблемы, при этом есть общее понимание того, что они все равно будут введены, заявил Володин.

"О санкциях. Во-первых, они никого не пугают - в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения был не наш выбор", - отметил он.

"Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России все равно будут", - добавил Володин.