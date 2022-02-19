Постпредство РФ удивлено заявлением ОБСЕ о дезинформации о подготовке наступления на ДНР

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило в субботу удивление тем, что действующее руководство этой международной организации считает дезинформацией сообщения о подготовке наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс и не призывает Киев выполнять минские соглашения.

"Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ З. Рау, его спецпредставителя по Украине М. Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Х. Шмид. Все трое ретранслируют заявления военного командования Украины о том, что информация о подготовке наступления ВСУ - дезинформация, - говорится в заявлении постпредства РФ в "Твиттере". - Все это вместо призывов к Киеву строго выполнять Минские соглашения и меры по усилению РПО от 22.07.2020 (режима прекращения огня - прим. ТАСС). При этом все они молчали, когда СММ ОБСЕ в октябре прошлого года рассказывала о наступательных действиях Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области. Разве это беспристрастность?".