Путин проведет очередной телефонный разговор с Макроном

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье проведет пятый с начала этого года телефонный разговор с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры также встречались лично 7 февраля в Кремле.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил ТАСС, что такая беседа есть в графике Путина на 20 февраля.

Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в этот раз намерен обсудить с президентом РФ обострение ситуации вокруг Украины. В администрации лидера Франции также подчеркнули, что "нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации, которая дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте". Как указали в Елисейском дворце, дальнейшая эскалация может привести к тому, что на континенте может сложиться "иная геостратегическая конфигурация".

Сам Путин, комментируя ситуацию в Донбассе, выразил сожаление в связи с обострением и вновь призвал Киев сесть за стол переговоров и согласовать меры по завершению конфликта. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - считает президент.

Обострение ситуации вокруг Украины

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась в четверг. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке ими наступления. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, из-за нарастающей угрозы боевых действий.

В связи с этим губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь из-за непредвиденного наплыва беженцев. В самом регионе в связи с эвакуацией жителей республик создан оперативный штаб.

Глава государства поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по 10 тыс. рублей. Кроме того, Путин поручил вылететь в регион врио главы МЧС Александру Чуприяну для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

В других регионах России, а также в Сухуме тоже сообщили о готовности принять беженцев на своей территории.

При этом власти Украины утверждают, что не ведут наступательных операций на востоке страны и не имеют отношения к диверсиям на химических предприятиях Донбасса. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, силовой сценарий "даже не рассматривается", а глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев полностью привержен "исключительно дипломатическому урегулированию".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О встрече Путина и Макрона и переговорах о гарантиях безопасности

Президенты России и Франции 7 февраля на протяжении почти шести часов общались в Кремле. Помимо ситуации на Украине лидеры много внимания уделили обсуждению гарантий безопасности от США и НАТО для РФ. По итогам Путин констатировал, что Россия и Запад могут продолжить переговоры по гарантиям безопасности с учетом ряда идей Макрона. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в случае военного конфликта между Москвой и НАТО победителей не будет, а также призвал Киев "набраться мужества" и начать выполнять Минские соглашения.

В декабре прошлого года по видеосвязи состоялись переговоры Путина с президентом США Джо Байденом. На них президент РФ заявил о необходимости документально закрепленных гарантий безопасности для страны со стороны Запада. В продолжение разговора МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они предполагают среди прочего отказ от расширения Североатлантического альянса на Восток, в том числе отказ от принятия в состав объединения Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

В конце января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения Москвы. Как заявил Путин, Вашингтон и Брюссель проигнорировали принципиальные требования России. При этом в Кремле отмечали, что в предложениях Запада есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.

Из ответного комментария Москвы, опубликованного на сайте МИД РФ 17 февраля, следует, что Россия увидела в соображениях США по гарантиям безопасности готовность работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков, но будет обсуждать их только в комплексе с ключевыми для себя пунктами. В документе повторялось, что Россия считает необходимым для деэскалации ситуации вокруг Украины принуждение Киева к выполнению Минских соглашений и отказ Запада от военного сотрудничества с ним, требует вывести американские войска из Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и предупреждает, что примет "меры военно-технического характера", если США не готовы договариваться.