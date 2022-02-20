Калашников: Западу нужно обратить внимание на ядерный шантаж со стороны Зеленского

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями о Будапештском меморандуме занимается ядерным шантажом, что вряд ли понравится странам Запада, им нужно обратить на это внимание. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"По сути это ядерный шантаж и цена сегодняшней беспечности Запада в отношении Украины", - сказал депутат.

По его словам, странам Запада следует "обратить внимание на безответственное поведение [Украины] не только в выполнении решения Совета безопасности ООН по "Минску-2", но и, по сути говоря, в области нераспространения [ядерного оружия]". "Я думаю, что вряд ли это понравится их кураторам, в США в том числе", - добавил Калашников.