Захарова назвала невероятным непонимание Зеленским, что сильная Украина Западу не нужна

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невероятным непонимание президентом Украины Владимиром Зеленским того факта, что Западу не нужна сильная Украина. Так дипломат прокомментировала выступление главы украинского государства на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Самое невероятное в выступлении Зеленского - даже не отсутствие сострадания к соотечественникам и ложь о самоподрывах, это все еще как-то можно объяснить его личными качествами. А публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, - это катастрофа государственности", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.

В субботу Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, возмутился тем, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.